Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat joi seara ca partidul pe care-l conduce nu va participa vineri la consultarile de la Palatul Cotroceni convocate de presedintele Iohannis, dupa ce motiunea de cenzura a fost adoptata in Parlament.

Viorica Dancila a afirmat, la RTV, ca nu va merge la consultarile de la Cotroceni intrucat nu are un mandat din partea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD.

"Nu. De ce sa ma duc maine la Cotroceni? Partidul meu este invitat ultimul pe lista. Noi avem totusi o pondere mai mare, nu suntem chiar ultimul partid. (...) Nu se duce partidul. Pentru ca eu, ca sa merg maine la Cotroceni, trebuia sa am un Comitet Executiv National, sa iau mandat de la CExN. Eu sper ca nimeni sa nu faca aceasta greseala si sa treaca peste o decizie a partidului. (...) Pentru a merge la Cotroceni, noi trebuie sa avem un mandat de la CExN. Nu avem acest mandat. De fapt, ce mai contam noi? (...) Sa mearga partidele la consultari. Domnul presedinte sa numeasca un premier, un cabinet, vom vedea ce cabinet va numi domnul presedinte, daca noul cabinet va prelua din ceea ce ne dorim noi, poate vom si vota, vom hotari sa votam acest cabinet. Pentru ce sa mergem maine la Cotroceni?", a declarat Viorica Dancila, la RTV.

Intrebata daca s-a consultat cu colegii sai din conducerea partidului in legatura cu decizia de a nu participa la consultari, liderul PSD a spus ca aceasta discutie trebuie sa aiba loc in CExN.

"Nu m-am consultat, pentru ca aceasta consultare trebuie sa aiba loc in Comitetul Executiv National. CExN noi il avem maine la 18, deci nu aveam cum sa merg maine la intalnirea cu presedintele in conditiile in care nu aveam un mandat din partea CExN", a spus Dancila.

Aceasta si-a exprimat speranta ca presedintele Iohannis va nominaliza cat mai repede premierul, pentru ca Romania sa iasa din perioada de instabilitate.

"Eu sper ca domnul presedinte sa faca nominalizarea de premier si de cabinet cat mai repede. Intram intr-o perioada de iarna, pana pe data de 15 trebuie sa fie creionat bugetul pe anul viitor. Sunt multe lucruri de rezolvat si trebuie sa fie un guvern care poate sa dea o ordonanta de urgenta, sa aiba un proiect de lege. Deci, eu sper ca domnul presedinte luni va veni cu cabinetul, pentru a pune capat acestei perioade de instabilitate care nu face bine Romaniei si o sa vedeti din punct de vedere economic cat ne va costa", a subliniat liderul PSD.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va convoca vineri partidele parlamentare la prima runda de consultari, subliniind ca este nevoie urgenta de un guvern, dupa ce motiunea de cenzura a fost adoptata in Parlament, potrivit site-ului Agerpres.