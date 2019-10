Ministrul Turismului, Bogdan Trif, lider al PSD Sibiu, considera ca romanii au de pierdut dupa caderea Guvernului, nu social-democratii.

"Ce s-a intamplat astazi nu este o pierdere pentru PSD, dar este, cu siguranta, o pierdere pentru romanii care au crezut in programul nostru de guvernare, este o pierdere pentru cei care au simtit cum a fost sa le fie mai bine si care asteptau sa le fie si mai bine. Romanii sunt deja martorii unei deceptii crunte. Dupa anuntarea votului la motiune i-am vazut pe liderii partidelor care au coalizat pentru caderea Guvernului Romaniei iesind separat la declaratii, fara o echipa inchegata, fara un mesaj comun. Orban, Ponta, Barna si Tariceanu par sa nu se inteleaga deja in legatura cu ceea ce vor face in perioada urmatoare. Singurele lucruri pe care le au in comun sunt lipsa unui program de guvernare, lipsa unei echipe guvernamentale, lipsa unei strategii coerente de a conduce executivul", a declarat Bogdan Trif.

Potrivit liderului judetean al PSD Sibiu, "romanii mai au totusi de ce sa spere ca va fi bine".

"Speranta vine odata cu alegerile prezidentiale de luna viitoare, atunci cand vor vota candidatul PSD, Viorica Dancila. Este singura sansa ca investitiile in toate domeniile importante sa fie realizate si majorarile de salarii si pensii pentru romani sa continue", sustine Trif, potrivit Agerpres.