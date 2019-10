Mihai Fifor, secretarul general al PSD, sutine ca cei din opozitie "au toate motivele sa se teama", pentru ca PSD va ramane "in transee", chiar daca motiunea de cenzura a trecut.

"Astazi incepe regruparea. Ieri, dupa trecerea motiunii, cei din opozitie spuneau cu ingrijorare in glas ca PSD are inca multa forta, mai ales la nivelul structurilor sale teritoriale. Asa este! Au toate motivele sa se teama!

PSD ramane in transee. Nu abandonam campul de lupta. Vom lupta, in opozitie si in campania electorala pentru a apara ceea ce am facut bun pentru cetateni.

Se anunta nori negri de austeritate. Se va face simtita starea de haos si degringolada partidelor care au daramat un viitor, fara a avea nimic de pus in loc. Oamenii vor avea nevoie de un reper, de speranta ca e nu e pierdut totul.

Vom fi prezenti si vom lupta pentru voi. Depinde insa si de votul vostru. In noiembrie, puteti indrepta ceea ce s-a intamplat in Parlament! Aveti puterea de va apara ceea ce ati castigat in guvernare PSD. Votul vostru poate schimba totul!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.