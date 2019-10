Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a scris pe Facebook ca nu este o bucurie pentru Romania sa ajunga la al 6-lea guvern in doar 5 ani. Acesta sustine ca cei din ALDE sunt pregatiti sa sustina un cabinet "cu adevarat in slujba tarii".

"O spun din capul locului: pentru Romania nu e o bucurie sa se ajunga la al saselea guvern in cinci ani, cu atat mai mult intr-o perioada cand energiile guvernamentale ar trebui dedicate alcatuirii noului buget. Un buget foarte important, pentru ca de forma in care el va fi conceput depinde viitorul tarii. Vom avea investitii in infrastructura si in domenii tehnologice de varf, ori ne vom concentra pe pomeni electorale, pe subventii ascunse si pe anulari de datorii publice?

Si totusi, sunt momente cand un guvern care s-a dovedit ineficient si care si-a epuizat suflul politic trebuie sa plece, spre binele tuturor cetatenilor.

Guvernul Dancila a cazut pentru ca s-a dovedit incapabil sa se ridice la inaltimea misiunii sale si pentru ca a ignorat avertismentele pe care noi i le-am adresat.

Cramponarea de putere e intotdeauna paguboasa in politica si o spun asta din pozitia unui lider care i-a surprins pe multi tocmai prin refuzul de a se agata de scaun.

Cateodata trebuie sa ai taria de a darama mai inainte de a construi.

De maine, ne vom gandi ce avem de facut pe mai departe.

Suntem pregatiti, noi, cei din ALDE, sa sustinem un cabinet cu adevarat in slujba tarii, un cabinet cu mai putine ministere decat cabinetul care astazi a plecat, cu un program de guvernare cu accente liberale si care sa-si ia angajamentul ca nu va umbla la chestiuni pe care noi le consideram inalienabile. Un guvern care sa nu indrepte Romania din nou spre statutul de republica a procurorilor si a generalilor, care sa mentina cota unica si care sa nu se atinga de pensile si salariile cetatenilor.

Urmeaza o perioada complicata care poate accentua framantarile din politica, iar ele pot antrena framantari economice si sociale.

Fac un apel la ratiune, la moderatie si la intelepciune, pentru a gasi impreuna cele mai corecte solutii, chiar daca ele nu vor multumi pe toata lumea", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.