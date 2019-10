Teodor Melescanu, presedintele Senatului, a declarat, dupa ce a fost adoptata in Parlament motiunea de cenzura, ca "principala preocupare in aceasta perioada este ca institutiile statului sa functioneze". In ceea ce priveste interimatul sau la sefia Senatului, acesta a spus ca nu stie daca va fi prea lung.

"Motiunea de cenzura a trecut cu 238. Arata ca democratia in Romania functioneaza si un exemplu foarte bun este cel de astazi, din punct de vedere constitutional. Principala arma a Opozitiei este motiunea de cenzura. Motiunea de cenzura a trecut, trebuie sa respectam voturile care au fost date", a spus Teodor Melescanu. Seful Senatului a fost intrebat despre parlamentarii PSD care au votat motiunea de cenzura, iar acesta a raspuns: "Nu-i stiu, votul este secret. Nu pot sa fac eu aprecierile privind modul in care a votat unul sau altul". "Important este sa intelegem ca de astazi trebuie cu adevarat ca la nivel politic sa ne preocupam de problemele oamenilor. Din punctul meu de vedere, principala preocupare in aceasta perioada, mai ales ca vor incepe si consultari, este ca institutiile statului sa functioneze. Si eu va asigur ca Senatul va functiona foarte echilibrat in toata aceasta perioada", a mai spus Melescanu, potrivit digi24.ro. Teodor Melescanu a adaugat si faptul ca nu stie daca va avea un interimat lung la sefia Senatului: "Este foarte greu de spus daca voi avea un interimat lung. Acum a fost o majoritate de conjunctura. Intre cei care au initiat motiunea acum se va vedea care sunt pana la urma solutiile pe care le ofera".

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×