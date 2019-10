Ministrul Finantelor Publice, senatorul PSD Eugen Teodorovici, a apreciat joi, dupa ce Parlamentul a adoptat motiunea de cenzura, ca social-democratii nu ar trebui sa negocieze o majoritate cu Pro Romania.





"S-a decis azi prin motiune. Respectam votul din Parlament, pentru ca asa e corect si democratic. Cine vrea sa guverneze si are majoritatea, sa guverneze. Foarte bine. (...) Acest Guvern inca nu a plecat. Mai are o sedinta de guvern. Maine discutam si la partid. (...) Vor fi intai discutii la partid, pentru a vedea exact care este situatia, care sunt cele mai bune variante pentru tara, pentru noi, ca partid, pentru guvern...", a aratat el intr-o declaratie acordata presei la Palatul Parlamentului.

Pe de alta parte, intrebat daca Viorica Dancila mai are legitimitatea de a candida la alegerile prezidentiale, a raspuns ca da, potrivit Agerpres.

"De ce nu? Care e legatura?", a intrebat el.

Totodata, a raspuns cu "nu" si in momentul in care a fost intrebat daca Viorica Dancila ar trebui sa faca un pas in spate in cadrul partidului sau daca PSD risca dizolvarea.

Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost adoptata, joi, de Parlament, cu 238 de voturi "pentru".