Premierul Viorica Dancila a facut primele declaratii dupa ce motiunea de cenzura a fost adoptata cu 238 de voturi "pentru".



"Motiunea a trecut, toate partidele s-au unit pentru a trece aceasta motiune, au fost si colegi care au tradat. Nu este o problema, plecam cu datoria implinita. (...) Le doresc celorlalti sa vina in plen, cat mai repede, cu o noua formula guvernamentala si cu un guvern. Fac un apel la presedintele Iohannis sa nominalizeze cat mai repede un premier, astfel incat sa-si asume guvernarea.

Vom intra in turul al doilea, mergem cu candidatura mai departe", a mentionat Dancila, citata de News.ro.

Chestionata daca isi va da demisia, premierul Dancila a mentionat ca va ramane la sefia PSD, intrucat nu are ce sa-si reproseze.

"Dupa cum stiti, am fost aleasa prin congres, raman la sefia PSD.

Nu-mi reprosez nimic, nu am ce sa-mi reprosez, am tinut, dupa alegerile europarlamentare, o echipa unita, am tinut tot partidul aproape, impreuna cu colegii mei ne-am continuat programul, am implementat masuri bune pentru populatie, masuri pentru care am fost apreciati in teritoriu de catre cetateni. Nu am ce sa-mi reprosez", a spus ea.

Chestionata cum va ramane cabinetul sau in istorie, raspunsul Vioricai Dancia a fost unul scurt: "Ca un Guvern foarte bun".

"As vrea ca aceasta intrebare sa o reluati dupa un an de guvernare cu cei care astazi se bucura", a adaugat ea.