Fostul premier Dacian Ciolos a avut o prima reactie dupa ce motiunea de cenzura de astazi a fost adoptata, iar Guvernul a trecut. El este de parere ca sunt necesare alegeri anticipate, pentru alegerea unei noi majoritati parlamentare.



"Dupa aproape trei ani si trei guverne haotice, incompetente si iresponsabile, PSD a pierdut puterea si s-a prabusit, astazi, in Parlament. Tarziu, dupa ce au facut praf legile justitiei, finantele tarii, dupa ce au mintit si au furat.

Parlamentarii care au votat azi motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila trebuie sa mearga pana la capat si sa redea puterea cetatenilor cat mai repede. (Citeste si: ULTIMA ORA / Motiunea de cenzura a fost adoptata. Guvernul a cazut)

O noua majoritate trebuie sa devina legitimata, cat mai repede, prin votul cetatenilor Romaniei.

Ii cerem presedintelui Klaus Iohannis sa convoace consultari cu toate fortele politice responsabile din Romania si sa prezinte de urgenta un calendar prin care, respectand Constitutia, sa fie declansate alegeri anticipate parlamentare dupa dizolvarea actualului legislativ.

Trecerea motiunii de cenzura este doar primul pas pentru organizarea de alegeri anticipate parlamentare, nu o ocazie de a prelua guvernarea fara legitimitate prin jocuri de culise netransparente.

Partidele care au votat azi motiunea de cenzura au obligatia morala sa continue sa respinga in Parlament doua propuneri de prim-ministru si sa revina in fata cetatenilor romani care sa voteze o noua majoritate legitima.

Alianta USR PLUS are deja pregatite solutii de guvernare responsabila, masuri imediate care sa vindece Romania dupa trauma PSD si are oamenii capabili care sa le puna imediat in aplicare.

Este nevoie de o noua majoritate in Parlament si de un guvern responsabil care sa se apuce de reconstruirea tarii, de reformele constitutionale necesare si de redarea increderii ca guvernantii trebuie sa lucreze pentru oameni, nu pentru gasti de partid", a scris Ciolos, pe Facebook.