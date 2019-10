Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a raspuns criticilor aduse PSD-ului de catre Opozitie, in timpul dezbaterilor privind motiunea de cenzura.

"As vrea sa le raspund celor care au vorbit inaintea mea. Doamna Turcan, castigati intai alegerile, nu faceti majoritati cu tradatorii si apoi vorbiti de legitimitate. Erati in PDL cand au fost dati afara 10.000 de politisti si nu as spune ca aveti sange pe maini, dar complici ati fost. Asa am ajuns sa avem un politist la trei sate.

Vorbiti si acum sa dati afara peste 400.000 de bugetari. Ati vorbit aici de recursul compensatoriu. Sa nu uitam ca l-ati votat si cei de la PNL si cei de la USR in Senat. E simplu sa arunci cu noroi. Ati spus ca nu veti taia nimic de la oamenii cinstiti, vorbiti cu domnul Orban, spuneti ca veti abroga legea salarizarii.

Cand vorbiti de datoria publica, noi inca platim cele 20 de miliarde luate de Guvernul Boc", a spus Lia Olguta Vasilescu, potrivit antena3.ro.