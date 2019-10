Guvernul actual nu mai are resursele necesare, nici profesional, nici politice, pentru a-si continua activitatea, nefiind nici validat de Parlament, dupa iesirea ALDE de la guvernare, a afirmat joi presedintele UDMR, Kelemen Hunor.

"Situatia politica e relativ simpla, dar noi, politicienii, o complicam peste masura. (...) Pe de o parte se vede foarte clar ca acest guvern nu mai are resursele interne necesare, nici profesionale, nici politice, nu mai are combustibilul necesar pentru a continua guvernarea. E inutil sa mai incercam, nu se vad premisele unei guvernari bune, care ar trebui sa fie singurul scop al unei guvernari. Nu trebuie inteles ca ar fi ceva personal, insa pur si simplu constatam ca aceasta guvernare s-a epuizat. (...) Daca Guvernul nu reuseste sa impuna respectarea legislatiei in vigoare, este clar ca nu mai are forta necesara sa guverneze", a declarat Kelemen Hunor, in plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea motiunii de cenzura.

Pe de alta parte, a aratat liderul UDMR, dupa iesirea ALDE de la guvernare s-a schimbat compozitia politica a Guvernului, dar nici majoritate nu mai are acest executiv ramas intr-o formula nevalidata de Parlament.

"Daca vrem sa respectam Legea fundamentala si regulile care calauzesc functionarea unui stat democratic (...), Guvernul ar fi trebuit sa ceara un vot acum 40 de zile in Parlament, dupa destramarea coalitiei. Insa, dupa mai bine de o luna si jumatate, acest lucru nu se intampla, criza politica se adanceste, iar consecintele sunt si vor fi pe masura. (...) Costurile finantarii deficitului bugetar sunt tot mai mari, ne imprumutam de pe pietele financiare cu dobanzi uriase. (...) Intr-o astfel de situatie exista un singur comportament rational si responsabil - schimbarea si o noua sansa cu o alta echipa guvernamentala, nu pentru partide, nu pentru oameni politici, nu pentru presedintele republicii, ci pentru sansa fiecarui cetatean. Iata motivele pentru care noi am semnat si vom vota aceasta motiune de cenzura. Desigur, ramane intrebarea cea mai importanta - care este oferta Opozitiei?", a mai spus presedintele UDMR, potrivit Agerpres.