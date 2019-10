Raluca Turcan, deputat liberal, crede ca este pentru ultima data cand "un prim-ministru fara legitimitate isi ameninta colegii de partid cu deschiderea de dosare penale". Turcan a demontat si acuzatiile Vioricai Dancila aduse la adresa Opozitiei, spunand ca PNL nu va taia niciun ban de la oamenii cinstiti si muncitori.

"Cred ca este ultima data cand un prim-ministru fara legitimitate isi ameninta colegii de partid cu deschiderea de dosare penale, in stilul consacrat de Liviu Dragnea. Astazi, cei amenintati au sansa sa scape din captivitatea creata de cea care a fost, la randul ei, captiva unui condamnat penal.

Din pacate, sub incompetenta acestei guvernari faradelegea face legea! Clanurile interlope fac ravagii pe strazile Romaniei, sfidand Politia. Iar mii de recidivisti eliberati de dumneavoastra si de dl. Iordache seamana teroare in satele si orasele Romaniei.

Dumneavoastra si anturajul ati ajuns in situatia dezonoranta de a fi o echipa de uzurpatori. Erati obligati ca odata cu schimbarea structurii guvernului sa cereti votul Parlamentului. Nu ati facut-o, incercand efectiv sa fugiti, inclusiv prin plecari in strainatate, de o obligatie constitutionala. In momentul de fata, de facto si de jure, nu mai sunteti premierul Romaniei ci o persoana particulara care ocupa abuziv inalta demnitate de la Palatul Victoria", a declarat Raluca Turcan, potrivit realitatea.net.