Liderul USR, Dan Barna, este optimist ca va trece motiunea de cenzura.



Update 12:00 - "Astazi Parlamentul Romaniei da bacalaureatul politic in fata cetatenilor. Astazi avem sansa sa trecem acel examen si toata Romania este cu ochii pe noi. Doamna prim-ministru, dumneavoastra stiti care este pozitia USR in ceea ce va priveste, nominalizarea dumneavoastra a fost o greseala, nu v-am sustinut nici atunci, nu vom face nici astazi si cred ca nu e nici o surpriza. Nu ati fost pregatita in niciun fel pentru functia de prim-ministru si in acest an si jumatate nu ati invatat mare lucru desi au fost foarte multe oportunitati, conduceti de departe unul din cele mai incompetente guverne din ultimii 30 de ani. De fapt am si pariat ca acesta este cel mai incompetent guvern pe care l-a avut Romania dupa revolutie", a declarat Barna in Parlament, conform News.ro.

"Colegii mei vor fi toti prezenti la motiune. Avem o singura colega care are o problema medicala majora si nu poate sa participe, sa fie aici alaturi de noi. In rest, suntem toti aici, vom vota la vedere, transparent. La USR nu exista niciun fel de risc. Suntem bloc pe un singur mesaj: Romania trebuie sa se faca bine. Primul pas este adoptarea motiunii impotriva Guvernului Dancila, dupa care putem intra in anticipate, astfel incat in 3-4 luni sa iesim din criza politica. Sunt foarte optimist, am incredere ca motiunea va trece.

Vedem amenintarile, santajul. Am auzit cu totii inregistrarile si declaratiile doamnei Dancila. Parca in momentul de fata Romania chiar e condusa de un grup infractional organizat. In momentul de fata, este o mare sansa pentru Parlamentul Romaniei sa rezolve aceasta situatie", a spus Barna, citat de g4media.ro.