Premierul Viorica Dancila a sustinut in plenul reunit al Parlamentului ca motiunea de cenzura este semnata de aceiasi oameni amatori, iresponsabili.



"Ma uit in sala si vad aceiasi oameni amatori si iresponsabili. Nu v-ati schimbat prea mult de cand ne-am aflat in acelasi context din care eu, personal, am crezut ca ati invatat ceva. Am crezut ca ati inteles ca nu puteti veni in Parlament sa dati jos un Guvern cu temele nefacute, ca nu puteti sfida din nou romanii, ca e obligatoriu sa veniti cu o echipa guvernamentala si cu un program de guvernare, daca voiati sa reconstruiti Romania, asa cum atat de maret ne spuneti in textul motiunii de cenzura. Pana acum ne e clar cum vreti sa o demolati. (...) Cum aveti de gand sa reconstruiti, stimati semnatari ai motiunii? Din pacate nu ati inteles nimic", a spus sefa Executivului, citata de wall-street.ro.

Viorica Dancila a denuntat "lupta oarba pornita de cel mai iresponsabil presedinte pe care l-a cunoscut Romania vreodata, care actioneaza impotriva propriului popor".

Dancila: Motiunea, un amestec de falsuri si arata caracterul de improvizatie

"Cum puteti tocmai voi sa va asumati reconstructia Romaniei, daca nu stiti ce le veti oferi romanilor maine sau peste o saptamana? Ce plan aveti, cum faceti? In acest text va aratati foarte curajosi, dar veniti cu un plan. Spuneti oamenilor care este planul pentru viitorul tarii.

Superficialitatea voastra este rusinoasa. Este jenant sa veniti astazi asa, in fata noastra si a intregii tari. Si e a doua oara cand o faceti anul acesta. Sunteti cei care nu invata din greselile trecutului. Nu aveti habar sa guvernati pentru romani. Ati taiat salarii, ati impozitat pensiile cat ati fost la guvernare. Sunteti inconstienti si o veti mai face o data. Sunteti naivi sa credeti ca oamenii vor accepta asa ceva Am citit textul motiunii si pot spune ca va reprezinta. Este ca si grupul semnatarilor ei. Este un amestec de falsuri si arata caracterul de improvizatie.

Sunteti singura opozitie din istorie care a reusit sa depuna motiunea si apoi sa fuga de la vot. Mult succes in a le explica oamenilor cum veti guverna Romania", arata Dancila, potrivit News.ro.