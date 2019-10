Adrian Dobre, reprezentant al Pro Romania, sustine ca motiunea de cenzura are sanse sa treaca.



"Pentru prima data, dupa foarte mult timp, aceasta motiune chiar are sanse, chiar se joaca la modul real si democratic in Parlament. Sigur, mai putin democratica este vanzarea sau cumpararea de catre Putere a parlamentarilor sau convingerea acestora cu diverse interese materiale, financiare sau de alta natura. Scorul motiunii este foarte strans, cu un plus de unu, doua, trei, patru voturi, maxim. Se joaca astazi motiunea. Dar, dupa foarte mult timp, chiar are sanse sa fie un demers de succes al Opozitiei", a declarat el la RFI.

Chestionat cum "i-a pierdut" Pro Romania pe parlamentarii Cornel Itu si Horia Nasra, raspunsul lui Adrian Dobre a fost: "Noi le-am dat o sansa de a se rupe un pic de trecutul tenebros care a marcat aceasta perioada. N-au vrut sa profite de ea, au mers mai departe in aceeasi structura, in aceeasi ecuatie care i-a consacrat. Bun, foarte bine, fiecare parlamentar merge asa cum ii dicteaza constiinta".

"Cert este ca noi, la Pro Romania, avem cei 30 de parlamentari care si-au asumat, au semnat motiunea. Ne tinem de cuvant in ceea ce priveste angajamentul de a da jos acest Guvern care trebuie sa plece acasa", a adaugat el, citat de jurnalul.ro.