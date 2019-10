Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, explica de ce motiunea nu va trece, argumentand ca "programul de austeritate" propus de opozitie este "sinucidere politica". Fifor mai sustine si ca un numar de parlamentari, care nu apartin de PSD, nu au semnat pentru motiunea de cenzura, pentru ca "nu au vazut o alternativa din partea opozitiei".

"Exista un numar de parlamentari care nu sunt in grupul PSD, dar nici nu au semnat motiunea. De ce? Pentru ca nu au vazut o alternativa din partea opozitiei.

Mai este un alt grup de deputati si senatori care au semnat motiunea sperand ca partidele din opozitie vor pune ceva serios pe masa. S-au trezit insa cu Sica Mandolina si cu un program de austeritate ce ar contrasta puternic cu bunastarea creata in guvernarea PSD. Cum sa sustii asa ceva? E sinucidere politica!

Aceste doua categorii de parlamentari vor inclina balanta in sensul respingerii motiunii. E vorba de 35-40 de oameni responsabili, care realizeaza ca trecerea motiunii, in lipsa unei alternative serioase din partea opozitiei, ar arunca tara in haos. Ei inteleg ca nu poti juca la ruleta ruseasca interesul cetatenilor, doar pentru a satisface nevoile electorale ale lui Iohannis, Ponta si Barna.

Din fericire, numarul celor care vor vota pentru haos si austeritate este mai mic decat al celor responsabili, care opteaza pentru stabilitate. Iata de ce motiunea nu va trece!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.