Fostul presedinte, Traian Basescu, prezice ce se va intampla dupa motiunea de cenzura de astazi. Acesta crede ca Victor Ponta va fi cel mai castigat in urma caderii Guvernului Dancila, pentru ca scopul lui a fost "punerea sub control a PSD-ului".

"Motiunea!

Motiunea de cenzura de joi va fi momentul de inceput a unei perioade de instabilitate politica.

Alaturi de PNL si PMP, USR, dar si partidele conduse de Ponta, Tariceanu si Kelemen Hunor impreuna cu ciracii lor mari amatori de plocoane guvernamentale vor vota, cu morga impostorului pe umerii caruia apasa responsabilitatea pentru tara, motiunea de cenzura insistent ceruta de Presedintele Iohannis.

Ce va fi joi la votul pentru motiune? Previzibila este o cadere a guvernului. Va fi ziua lui Sica Mandolina si a lui Iohannis. Se vor felicita reciproc, crezand ca sunt castigatorii meciului politic.

In realitate, marele castigator va fi Ponta care nu a avut ca obiectiv instalarea unui guvern liberal ci doar daramarea guvernului Dancila pentru a deschide larg portile nogocierii pentru punerea sub control a PSD – ului.punerea sub control a PSD – ului

Basescu: "Orban trebuie sa stea la rand pentru ca inaintea lui ar fi Predoiu"

Presedintele Iohannis va chema la consultari partidele, dar obligatia lui este ca la ora aceasta sa stie numele viitorului premier. Iar daca cineva crede ca Presedintele Iohanis il are in minte pe Ludovic Orban, se insala. Orban trebuie sa stea la rand pentru ca inaintea lui ar fi Predoiu…

Cu ocazia consultarilor va trebui sa-i gaseasca premierului desemnat si o majoritate parlamentara, ceea ce pare dificil.

Ponta isi va face jocul cu PSD -ul urmand sa incerce coagularea unei majoritati bazata pe PSD, PRO-RO, ALDE si careia se va alatura contracost si UDMR.

Scenarii sunt multe. De aceea, ma voi limita la a spune doar concluzia:

- Guvernul cade;

- Ponta iese intarit din aceasta motiune si cu aliura de lider al stangii;

- Ludovic Orban nu va fi desemnat premier;

- Primul guvern nu trece de votul Parlamentului;

- Al doilea guvern nu va fi niciodata supus votului pentru ca Parlamentul nu-l va programa;

- Nu se vor indeplini conditiile Constitutionale pentru declansarea alegerilor anticipate;

- Doamna Dancila ramane premier interimar pana dupa alegerile prezidentiale.

Iar daca PNL vrea sa se decredibilizeze acum, va face o alianta de guvernare cu Ponta, Tariceanu si Hunor.

Cine pierde si cine castiga politic din acest exercitiu democratic?", a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook.