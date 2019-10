Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, este de parere ca PSD va rezista, indiferent daca motiunea de cenzura trece sau nu. In ceea ce priveste opozitia, Teodorovici sustine ca aceasta nu isi doreste sa guverneze, "pentru ca nu are nici cu cine si nu are nici cu ce".

"Este o vorba din popor...apa trece, pietrele raman. Tot cam asa stau lucrurile si cu actiunile politice ale opozitiei noastre…motiunile trec, PSD ramane. PSD ramane singurul partid serios, stabil si sigur, singurul partid ancorat in realitatile noastre sociale si economice, care detine vointa si capacitatea de a gandi si actiona coerent pe o scena politica in care betia campaniei electorale si perdeaua de fum ideologic de la nivelul unei opozitii turmentate si agresive anuleaza orice asa-zisa miza. Ceea ce va ramane in urma acestui delir al voturilor pentru daramarea guvernului, se va transpune in idealul stirb si logica franta a unei opozitii de conjunctura care nu isi doreste in mod real sa guverneze pentru ca nu are nici cu cine si nu are nici cu ce!", a cris Eugen Teodorovici pe Facebook.

