Mihai Fifor, secretarul general al PSD, sustine ca Dan Nica va trece de evaluarea Comisiei Europene si ca va deveni comisar european. Acesta a mai spus si ca varianta vehiculata in spatiul public, potrivit careia Dan Nica va fi si el respins de Parlamentul European, la fel ca si Rovana Plumb, este "o incercare de dezinformare".

"Asteptam si noi sa vedem pozitia presedintelui Comisiei Europene. Vazusem aseara o incercare de dezinformare cum ca propunerea noastra, domnul Dan Nica, ar fi fost respins. Nu exista un asemenea lucru. Eu cred ca domnul Dan Nica va trece de momentul acesta si va fi comisar european", a spus secretarul general al PSD, miercuri, in Senat, potrivit antena3.ro.

Cand a fost intrebat despre varianta in care Dan Nica a fost respins inca din luna august, cand a fost intervievat prima data, Fifor a spus: "A fost o exprimare in limba engleza. Nici poveste de asa ceva. Noi am trimis doua propuneri. Dan Nica nu a fost evaluat. Evaluata a fost Rovana Plumb. Ce s-a intamplat cu Plumb este un lucru pe care noi l-am comentat, l-am condamnat, pentru ca nu ni se pare in regula ca Rovana Plumb sa fie victima unor jocuri politice in Parlamentul European, nu ni se pare in regula ca pentru Romania sa fie folosit dublul standard in evaluare. In opinia noastra, Rovana Plumb merita cu prisosinta sa fie comisar european. (...) Revenind la Dan Nica, el va fi comisar european".

Mihai Fifor nu crede ca Romania va pierde portofoliul de comisar european pentru Transporturi: "Nu vad de ce am pierde portofoliul de la Transporturi. Avem nominalizarea, asteptam".