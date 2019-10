Dan Barna, candidatul USR la prezidentiale, o critica pe premierul Viorica Dancila pentru amenintarile cu dosare penale, facute in inregistrarea audio, si considera ca Dancila nu mai este "naiva, din Videle, pe care a folosit-o odiosul Liviu Dragnea", ci "este insusi sistemul profund corupt care, de 30 de ani, condamna milioane de romani la o viata departe de copiii lor".

"Un premier in functie ameninta cu dosare penale si explica cum va folosi Justitia impotriva colegilor care voteaza motiunea opozitiei. Un premier in functie cumpara cu 7 miliarde de lei, banii nostri, parlamentari la bucata ca sa ramana la putere.

Acest premier este Viorica Dancila si nu poate sa ramana prim-ministru al Romaniei. In orice tara din lume, dupa aparitia publica a unor asemenea discutii secrete din sedinta de partid, prim ministru ar fi obligat sa-si dea demisia.

Dancila nu e doamna naiva, din Videle, pe care a folosit-o odiosul Liviu Dragnea, este insusi sistemul profund corupt care, de 30 de ani, condamna milioane de romani la o viata departe de copiii lor.

Miza nu s-a schimbat dupa ce Dragnea a ajuns la puscarie, dimpotriva, a crescut: sa fure si sa scape nepedepsiti. Maine si pe 10 noiembrie trebuie sa-i oprim, altfel alte cateva milioane de romani, poate chiar familiile noastre, vor pleca.

Din cauza acestui sistem am intrat in politica. Este ceea ce vrem sa schimbam si impotriva lui am luptat trei ani in Parlament. Impreuna cu colegii din USR, am amanat, cat si cum am putut, legile care subordonau justitia PSD. Am reusit sa blocam legile penale care favorizeaza infractorii. Am strans peste un milion de semnaturi ca sa introducem in Constitutia Romaniei interdictia ca hotii, coruptii, violatorii si criminalii sa ajunga primari, parlamentari sau chiar presedinti ai tarii.

Acum le e frica de noi. Stiu ca nu mai suntem doar o mana de oameni carora, in urma cu trei ani, nu le dadeau nicio sansa.

Am luptat pentru dreptate si milioane de romani ni s-au alaturat, cu votul lor, pentru ca s-au saturat sa se multumeasca cu ce pica de la masa hotilor. Vor respect si nu mai vor sa faca sacrificii pentru o mica bucurie. Si inteleg azi, mai mult ca oricand, ca doar o generatie noua de politicieni, fara datorii fata de vechea clasa politica, va avea curajul sa starpeasca raul de la radacina si sa reformeze statul", a scris Dan Barna pe Facebook.