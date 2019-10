Prim ministrul Viorica Dancila si ministrul Dezvoltarii, Daniel Suciu, vor sa ii mituiasca pe parlamentarii PSD cu bani proveniti din PNDL, cu conditia sa nu treaca motiunea de cenzura. Jurnalistii de la Newsweek au intrat in posesia unei inregistrari audio, in care se pot auzi santajarile voalate facute de Dancila catre parlamentarii PSD.

"Vreau ca toti cei care nu au plecat si nu au cedat si nu s-au lasat pacaliti, vreau sa simta ca votul lor conteaza. Si vreau ca in special, in special atunci cand discutam, de exemplu: de proiectul de buget pentru anul viitor, vreau ca ai mei colegi deputati, pentru judetele lor, sa aiba un cuvant de spus. Si eu sunt garantia ca lucrurile se intampla pentru ca intotdeauna ne-am raportat la ei, ne-am bazat pe ei, pe deputati, si poate ar fi momentul ca si colegii mei deputati sa simta ce inseamna cu adevarat meritocratie in PSD", a spus ministrul Dezvoltarii, Daniel Suciu, potrivit realitatea.net

Viorica Dancila a abordat mai direct situatia, spunand ca daca va pica Guvernul, va incepe agitatia dosarelor penale.

"Miza nu este neaparat un post de prim-ministru. Mizele sunt mult mai mari. Mizele sunt legate de dosare, mizele sunt legate de Sectia Speciala, de numirea procurorilor. Sper ca nu vreti sa ne intoarcem… sper ca nu vreti sa ne intoarcem, si multi din aceasta sala stiu la ce fac referire. De fapt, asta este miza. Nu va imaginati ca au ca si miza ocupare unor posturi de ministri pentru care nu au nici un program. Ce sa puna in loc? Ce sa faca?", a mai spus premierul Dancila.

Inregistrarea audio cu declaratiile Vioricai Dancila si ale lui Daniel Suciu poate fi ascultata pe Newsweek Romania.