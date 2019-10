Senatorul PSD, Serban Nicolae, sustine ca blocajul din Parlamentul European privind numirea unui comisar din partea Romaniei este cauzat de "jocul politicianist pe care il fac unii", catalogandu-l drepr "absolut aberant".



"Din pacate, jocul politicianist pe care il fac unii este absolut aberant, acolo e vorba de un loc alocat Romaniei, la propunerea Guvernului. In toate variantele, in toate tarile, lucrurile astea se desfasoara in termeni rationali. Spre exemplu, partidul domnului Macron a obtinut la alegerile din luna mai un scor aproximativ egal cu cel al PSD, clasandu-se pe locul doi.

Cu toate acestea, partidul domnului Macron propune comisar european o persoana cu probleme mari de integritate, cu o speta mai grava decat cea pentru care Liviu Dragnea este acum in inchisoare si cu toate astea pe vot politic, pe interese, pe jocuri politicianiste care nu au nicio legatura cu interesele cetatenilor europeni doamna propusa merge mai departe fara niciun fel de impediment.

Noi am propus oameni care au capacitatea de a reprezenta in Comisia Europeana un punct de vedere romanesc in interesul romanilor", a spus Serban Nicolae, citat de dcnews.ro.