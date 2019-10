Senatorul PSD Serban Nicolae sustine ca Opozitia nu va intruni numarul de voturi necesar pentru a trece motiunea de cenzura.



"Categoric, mai putine decat cele de pe lista de semnaturi. Din punctul meu de vedere, cred ca a fost un moment de umflare a muschilor. Ceea ce nu se intelege este ca motiunea de cenzura nu este un exercitiu la care esti obligat, indiferent de situatie. Motiunea presupune ca Guvernul merge rau, ca societatea reclama o modificare de Guvern in timpul mandatului parlamentar, adica nu o data la patru ani, si atunci actionezi oferind alternativa. Asa sa faci doar un exercitiu de imagine, sa speri ca declaratiile scrise de consilieri o sa sune foarte bine si sa dea bine la presa sau electorat merge, dar nu foloseste la nimic.

Calculele sunt ale celor care isi doresc cu disperare guvernarea, fara sa aiba un merit pentru asta, fara sa aiba un vot pentru asta si fara sa aiba un program de guvernare. In ceea ce ne priveste, noi avem un program de guvernare, el nu se bazeaza pe votul celor de la PNL si de la USR. In ceea ce-i priveste pe fostii nostri colegi de la Pro Romania plecati din PSD si pe fostii nostri aliati de la ALDE, eu cred ca inteleg votul din 2016, inteleg un mandat de patru ani si nu au cum sa intre in suita lui Iohannis doar pentru a-l ajuta la alegerile prezidentiale", a declarat Serban Nicolae, citat de jurnalul.ro.