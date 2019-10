Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca in cazul in care va trece motiunea, Viorica Dancila nu va mai fi candidatul PSD la alegerile prezidentiale.



"Are dreptate doamna Dancila. In turul 1, va avea un scor mai mare candidatul social-democrat. Si anume Mircea Diaconu. Sunt convins ca daca va trece motiunea, doamna Dancila nu va mai fi absolut nimic.

Doamna Dancila a promis - cel putin in grupul Pro Romania eu am numarat, am vorbit cu 12 colegi pe care i-a sunat doamna Dancila personal, nu prin interpusi si le-a propus sa fie ministri si radeam ca daca 12 sunt de la Pro Romania, cati or mai fi de la PSD? Faptul ca totusi a promis 7,5 miliarde de lei din banii publici pentru niste lucrari ale unor primari arata ca e o persoana care nu intelege responsabilitatea functiei de prim-ministru si calca in multe strachini si sper ca joi sa scapam de doamna Dancila, pentru ca se dovedeste mai daunatoare decat domnul Dragnea", a spus Ponta la Digi24.