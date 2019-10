Ana Birchall, ministrul Justitiei, reactioneaza la anuntul Liei Savonea de a sesiza CCR, cu privire la un conflict intre Consiliu si actiunile ministrului Justitiei.

"CSM era preocupat sa modifice Legea ANI uzurpand atributiile Ministerului Justitiei trimitand direct la Comisia din Senat. Am solicitat, in scris, clarificari. (...) Sa ne transmita, in regim de urgenta, punctul de vedere al CSM, privind aceasta analiza. Este datoria mea, in calitate de ministru al Justitiei, sa apar atributiile si reputatia Ministerului Justitiei. Daca nu, voi da publicitatii analiza pe care am intocmit-o pe baza punctelor de vedere primite de la institutiile care ne-au transmis si toate asociatiile profesionale", a spus Ana Birchall, potrivit realitatea.ro.

