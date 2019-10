Presedintele CSM, Lia Savonea, a denuntat marti, intr-o declaratie de presa, "criza fara precedent" din cadrul institutiei generata de lipsa cvorumului de la sedintele de plen, anuntand totodata ca va sesiza CCR in privinta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de actiunile ministrului Justitiei, Ana Birchall, pe care o acuza de "ingerinta grava in activitatea procurorilor" si "actiuni de subminare a autoritatii CSM".

"Am decis sa am aceasta comunicare publica pe doua teme importante: cea dintai criza fara precedent din Consiliu, generata de atitudinea unor membri, si a doua - sa anunt ca, in calitate de presedinte al CSM, am decis sa sesizez Curtea Constitutionala cu un conflict juridic de natura constitutionala fata de actiunile ministrului Justitiei, Ana Birchall. Astazi am incercat, in trei etape, sa avem o sedinta de plen in cadrul careia sa solutionam anumite lucrari, unele foarte vechi, inca din luna iunie a acestui an, altele survenite pe parcurs si nici astazi nu am putut sa solutionam aceste cereri din cauza lipsei cvorumului. Avem cinci sedinte amanate pentru acelasi motiv - lipsa cvorumului legal in vederea desfasurarii sedintelor de plen. De fiecare data lipseste un numar de membri, asa incat cvorumul de 15 membri, cat este legal, sa nu se poata intruni", a sustinut Savonea.

Presedintele CSM a afirmat ca marti au lipsit trei procurori "fara nicio justificare", "invocand o pretinsa sedinta care ar fi fost convocata de la Parchetul General", si a anuntat ca a pregatit o serie de modificari legislative pentru remedierea unor astfel de situatii.

"In calitatea mea de presedinte, ar fi trebuit sa fiu incunostintata fie de procurori, fie de procurorul general al Romaniei vizavi de aceasta situatie, cu atat mai mult cu cat sedinta fusese convocata inca din data de 2 octombrie, intr-o sedinta informala. (...) Atitudinea colegilor care lipsesc nejustificat la sedintele de plen a produs consecinte in sistemul judiciar, a vulnerabilizat anumite institutii, a slabit capacitatea institutionala a altora, a impiedicat derularea unor activitati la timp, cum ar fi concursul de admitere in magistratura, avizarea unor proiecte. (...) In fapt, este un veritabil boicot institutional. Avand in vedere aceasta situatie si pentru a asigura functionalitatea institutionala a CSM, noua membri ai acestuia au hotarat sa initieze niste propuneri de modificari legislative pe care sa le discutam si sa le formalizam institutional, astfel incat sa asiguram desfasurarea sedintelor in mod legal in aceasta institutie", a adaugat Lia Savonea.

Ea a precizat ca masurile vizeaza reducerea cvorumului "pentru situatiile in care anumiti membri refuza nejustificat sa se prezinte la sedinte", respectiv ca cvorumul la sedinte sa fie constituit din 2/3 dintre membrii CSM.

"Pe langa reducerea cvorumului, propunem si sanctionarea acestui tip de comportament cu pierderea functiei in cadrul Consiliului", a completat Savonea.

Sefa CSM o acuza pe Ana Birchall de "ingerinta grava in activitatea procurorilor" si "actiuni de subminare a autoritatii CSM".

Savonea: "Ana Birchall a subminat autoritatea CSM"

"Spuneam ca am hotarat in calitate de presedinte sa declansez un conflict juridic de natura constitutionala avand in vedere actiunile ministrului Justitiei, Ana Birchall, in principal pentru doua motive. Primul: o ingerinta grava in activitatea procurorilor, ma refer la activitatea de urmarire penala. Al doilea: actiuni de subminare a autoritatii CSM, in calitatea sa de garant al independentei Justitiei", a explicat Savonea, care a refuzat apoi sa raspunda intrebarilor jurnalistilor.

Lia Savonea si Ana Birchall se afla in conflict deschis pe mai multe teme, ministrul Justitiei reprosandu-i in dese randuri presedintelui CSM ca nu o consulta atunci cand convoaca sedintele de plen.

Savonea a convocat, marti, o noua sedinta a plenului Consiliului, care avea pe ordinea de zi numirea Adinei Florea la sefia Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.

La inceputul sedintei s-a constatat ca nu este intrunit cvorumul necesar, deoarece lipseau sase membri, printre care procurorul general Bogdan Licu, ministrul Justitiei, Ana Birchall, si membri din Sectia pentru procurori. Trei dintre procurori participa la o intalnire la sediul Parchetului General, astfel incat ei nu au venit si la sedinta plenului CSM.

In cadrul CSM exista de mai multe luni un blocaj institutional, procurorii din Consiliu refuzand sa se mai prezinte la sedintele de plen. Ei sunt nemultumiti de modul in care sunt convocate sedintele, de emiterea unor comunicate de presa in numele membrilor CSM, de numirea Adinei Florea la sefia Sectiei speciale de anchetare a magistratilor, potrivit Agerpres.