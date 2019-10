Cornel Itu si Horia Nasra, deputati de Cluj, au decis sa se intoarca in PSD, cu o zi inainte de votul motiunii de cenzura, dupa ce au stat in Pro Romania doar o saptamana.

La citirea motiunii de cenzura, Victor Ponta a anuntat ca cei doi deputati, Cornel Itu si Horia Nasra, si-au dat demisia din PSD si au intrat in Pro Romania.

Deputatii erau in conflict cu conducerea PSD, dupa ce in locul lui Horia Nasra a fost pus la sefia filialei Liviu Alexa, potrivit hotnews.ro.

"Astazi m-am intors acasa, in PSD Cluj.

Partidul in care am crescut si in care mi-am petrecut tineretea are nevoie de mine si este de datoria mea sa fiu alaturi de colegii si prietenii mei.

Nu am semnat textul motiunii si nu o voi vota, la fel si colegul meu, dl. Cornel Itu. Am fost, suntem si vom fi oameni de stanga si nu putem vota aceasta elucubratie liberala!

Nu pot gira venirea la putere a liberalilor care isi propun taieri salariale, disponibilizari in masa in sectorul bugetar si inghetarea proiectelor de dezvoltare ale comunitatilor locale, finantate prin PNDL sau FDI.

Cat priveste motiunea, nu calculul bilelor ma intereseaza, ci faptul ca astazi PSD are nevoie de toti parlamentarii sai, de toti cei care in 2016 au fost alesi de cetateni sub sigla PSD!

Nefericita eroare, nominalizarea noii conduceri a PSD Cluj, poate fi indreptata. Sunt convins ca exista sute de social-democrati cu vechime in organizatie care pot reprezenta cu onoare clujenii si capitala Transilvaniei, nu un individ care jigneste clujenii, romanii, injura jurnalistii si ameninta colegii si alesii locali.

Sper ca in viitor cele doua partide de stanga, PSD si Pro Romania sa gandeasca un proiect politic comun, pentru ca ambele formatiuni impartasesc valori social-democrate.

Joi voi fi alaturi de colegii mei, deputatii din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat si imi voi relua activitatea politica in Cluj avand in vedere campania electorala", a scris Horia Nasra pe Facebook.