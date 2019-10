Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca motiunea de cenzura nu va trece, mentionand ca vor fi voturi impotriva motiunii inclusiv de la PNL, intrucat presedintele Iohannis ar prefera in turul doi o confruntare cu premierul Dancila



"Sa va spun de ce nu va trece motiunea:

1. Niciun partid din opozitie nu vrea sa vina la guvernare! Ar fi o misiune imposibila sa obtina cea mai mare crestere economica din UE, sa duca somajul mai jos de 3%, sa creasca salariul mediu net la peste 44%, iar pe cel minim net cu 41%, sa creasca pensia medie neta cu peste 54%, sa creasca puterea de cumparare a romanilor cu peste 40%.

Orice partid ar veni la guvernare dupa PSD, va arata cat de slab e in comparatie cu PSD! Nimeni nu-si permite asta inainte de parlamentarele din 2020!

2. Singura propunere de premier din partea opozitiei pare a fi Ludovic Orban. Jalnica situatie pentru opozitie!

Cum sa votezi aceasta 'gluma de premier'? Pe cel mai putin credibil politician al zilei?! Pe un fost ministru al Transporturilor codas la km de autostrada realizati?! Pe cel care ar avea in programul de guvernare disponibilizari in masa, majorarea impozitelor pe salarii, oprirea cresterii pensiilor, anularea voucherelor de vacanta, impozitarea IT-istilor, sambata zi lucratoare etc. Refuz sa cred ca in opozitie sunt doar sinucigasi!

3. Vor fi voturi impotriva motiunii inclusiv de la PNL. Asta pentru ca Iohannis prefera in turul doi o confruntare cu Viorica Dancila, vizand acumularea votului anti-PSD. Campania lui Iohannis mizeaza pe confruntarea cu acest guvern, nu pe caderea lui! Ce nu ia PNL in calcul, e votul anti-Iohannis care creste in fiecare zi si se va exprima in turul al doilea.

4. La aceasta 'tradare' face trimitere si UDMR, care si-a tot exprimat indoieli, justificate, ca nu toti semnatarii motiunii vor veni la vot sau, daca vor veni, nu toti vor vota.

5. Nu vor fi tradari de la PSD. Cei care au avut de tradat, au tradat deja.

6. Singura alternativa a opozitiei e declansarea alegerilor anticipate! Puneti-va in pielea lor! Cum sa voteze o motiune de cenzura a carei consecinta va fi scurtarea propriului mandat de parlamentar?! Sa fim seriosi!

7. PNL este campionul motiunilor esuate. Toate motiunile lor au primit mai putine voturi decat numarul semnatarilor. In istoria Romaniei, singurele motiuni de cenzura adoptate au fost cele sustinute de PSD.

Concluzie: Stati linistiti! Motiunea nu va trece!", a scris Fifor pe Facebook.