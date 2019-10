Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat intr-un interviu acordat Associated Press ca nici in viitoarea functie nu are de gand sa cedeze presiunilor.



"Daca ti-e teama daca ai ezitari renunt si iti alegi cu alta meserie. Ca procuror acesta este rolul tau sa lupti cu cei care comit faptele penale si care nu sunt foarte draguti intotdeauna si trebuie sa te astepti ca la astfel de investigatii va fi intotdeauna si o contra-reactie.

N-as putea sa zic ca ma simt antrenata, cu ghilimele de rigoare, de ce s-a intamplat in Romania in ultimii doi ani, dar cred ca prin ceea ce am trecut in ultimii doi ani, atacurile la care am fost supusa, presiunile care am fost supusa, hartuirile la care am fost supusa si eu si colegii mei din DNA, am fost insultati in public, umiliti si noi si familiile noastre, faptul ca am rezistat cred ca este un element in plus ca voi rezista si in continuare si sunt hotarata sa-mi fac treaba, daca voi fi numita, indiferent de presiunile care vor exista", a spus Kovesi, citata de stirileprotv.ro.