Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti, dupa ce sedinta Camerei Deputatilor a fost suspendata din lipsa cvorumului necesar la votul pentru vacantarea unui mandat, ca sala era in realitate plina si ca PSD ar fi boicotat votul.

"In momentul in care s-a cerut vot, s-a vazut ca nu exista cvorum, desi exista. Era foarte clar. Sala Camerei Deputatilor era plina, exista cvorum. PSD a decis sa boicoteze, pentru a apara un penal condamnat. (...) Miza este foarte clara. In locul acestui deputat, urmatorul deputat de la PMP ar fi votat pentru motiunea de cenzura. Este miza de a mai ciupi un vot din blocul celor care vor ca motiunea de cenzura sa treaca", a aratat liderul USR, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Parlamentului.

El a opinat ca modul in care s-a desfasurat sedinta de marti demonstreaza ca PSD "a ramas acelasi partid care apara infractorii, care face tot ce poate sa pastreze in structura Parlamentului o persoana condamnata".

"Astazi am avut inca o dovada, a 'n'-a dovada, ca aceasta majoritate parlamentara, PSD, a facut bloc, blocand pur si simplu votul de invalidare a unui condamnat penal, a unui condamnat dovedit, care nu mai are calitatea de parlamentar. Dar cei din PSD au preferat sa sacrifice intreaga sedinta de vot final, unde era pentru prima data, dupa multe luni, si o lege pentru protectia victimelor infractiunii, o lege care punea in acord legislatia nationala cu cea europeana. Au preferat sa blocheze intreaga sedinta, sa suspende intreaga sedinta, pentru a face inca o data bloc in jurul unui condamnat penal", a precizat Barna.

Pe de alta parte, el s-a declarat optimist in ce priveste rezultatul votului la motiunea de cenzura. Barna a mentionat ca, in cazul in care aceasta va fi adoptata, USR va merge la consultarile de la Cotroceni, sustinand varianta alegerilor anticipate, prin nominalizarea a doi premieri in mod formal.

"Presedintele trebuie sa demareze acest proces pentru anticipate. Intoarcerea la popor este solutia corecta si normala pentru iesirea din aceasta criza. Orice alta varianta este una care continua de fapt criza guvernamentala. (...) Si doamna Dancila si PSD au spus ca nu se tem de alegeri anticipate si ca este o varianta. PNL spune acelasi lucru. Noi spunem acelasi lucru de doi ani. Sunt toate premisele sa putem ajunge la alegeri anticipate", a declarat Barna.

Totodata, Barna a reamintit ca USR va sprijini un guvern minoritar non-PSD, in conditiile in care acesta se va angaja sa sustina o serie de obiective precum: alegerea primarilor in doua tururi, fara penali in functii publice, repararea efectelor Ordonantei 114.

Sedinta de vot a Camerei Deputatilor a fost suspendata, marti, de presedintele forului, Marcel Ciolacu, din lipsa cvorumului necesar la votul asupra proiectului de vacantare a mandatului de deputat al lui Octavian Goga.

Deputatul Octavian Goga, care a intrat in Parlament in anul 2016 pe listele Partidului Miscarea Populara (PMP) Covasna, a fost condamnat definitiv la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu suspendare in septembrie 2018 pentru savarsirea infractiunilor de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice si conducere fara permis. Din iunie 2017 a activat in grupul PSD, potrivit site-ului Agerpres.