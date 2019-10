Intrebata, ieri, intr-un interviu la Adevarul Live, daca l-ar gratia pe Liviu Dragnea in cazul in care ar ajunge presedintele Romaniei, Viorica Dancila a negat vehement acest lucru, fapt ce l-a facut pe Dumitru Buzatu, lider al PSD Vaslui, sa reactioneze.



Dumitru Buzatu sustine ca Viorica Dancila a fost luata prin surprindere de respectiva intrebare privind o eventuala gratiere a lui Liviu Dragnea si sustine ca el... ar face altfel.

"Eu inteleg foarte bine genul acesta de intrebari-incuietoare care se pun unui candidat la Presedintie aflat in situatia aceasta de presedinte al PSD succesor al dlui Dragnea si nu vreau eu sa comentez acum incercarile acestea de a evita un raspuns direct - pentru ca probabil n-a avut in vedere o asemenea intrebare, nu s-a gandit nicio clipa la lucrul acesta si a incercat sa dea o explicatie cat de cat convingatoare -, dar eu, daca as fi in locul domniei sale si as fi candidat, eu v-as fi spus direct ca eu l-as gratia", a spus liderul PSD Vaslui pentru Digi24.