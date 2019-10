Purtatorul de cuvant al PPE, Siegfried Muresan, este de parere ca presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va astepta rezultatul motiunii de cenzura inainte sa raspunda propunerilor pentru functia de comisar european, facute de Guvernul Dancila.

"Daca Viorica Dancila a avut nevoie de 7 zile pentru pentru a trimite in mod oficial o propunere de comisar european din partea Romaniei atunci si presedinta aleasa a Comisiei Europene isi poate lua 3 zile timp pentru a da raspunsul pe aceasta propunere.

Fiti siguri ca presedinta Comisiei Europene nu va accepta un candidat desemnat de un prim-ministru aflat in plina procedura de destituire.

Vorbim aici de viitorul Uniunii Europene, e vorba de conducerea intregii Uniuni Europene pentru urmatorii 5 ani de zile.

Colegiul comisarilor nu isi poate permite sa aiba un membru din partea unui guvern ce tocmai a fost demis.

Comisia Europeana are nevoie de membri competenti si legitimi, iar Romania are nevoie de o reprezentare onorabila si puternica in Comisia Europeana", scris pe Facebook Siegfried Muresan.