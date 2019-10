Presedintele CSM, Lia Savonea, a propus marti o modificare legislativa "rapida", care sa prevada ca membrii Consiliului Superior al Magistraturii care absenteaza nemotivat la sedintele de plen sa isi piarda de drept mandatul.

Lia Savonea a convocat, marti, o noua sedinta a plenului Consiliului, care avea pe ordinea de zi numirea Adinei Florea la sefia Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ).

La inceputul sedintei s-a constatat ca nu este intrunit cvorumul necesar deoarece lipsesc sase membri, printre care procurorul general Bogdan Licu, ministrul Justitiei, Ana Birchall, si membri din Sectia pentru procurori.

"Lucrarile plenului se desfasoara in prezenta a cel putin 15 membri. Suntem 13 membri prezenti. Am citit in presa ca mai multi procurori au fost convocati astazi la sediul Parchetului General. Mie mi se pare ca avem o perpetuare a unui blocaj in functionarea activitatii plenului CSM. Trebuie sa reamintesc ca, la patru sedinte legal convocate, la datele de 20 iunie, 24 iunie, 1 iulie si 3 iulie, s-a refuzat de catre anumiti membri, in principal procurori, sa se prezinte pentru a se asigura desfasurarea sedintelor. Eu constat ca nu avem parghii, institutional vorbind, pentru a asigura respectarea legii in cadrul CSM, situatie in acord de care va propun sa solicitam ca, in regim de urgenta, sa fie adoptate masuri legislative care sa deblocheze actuala situatie printr-o procedura rapida, parlamentara, de care o fi. Este necesara modificarea art. 27 alin. 2 din Legea 317/2004, care reglementeaza cvorumul sedintelor de plen", a spus Lia Savonea.

Ea s-a aratat deranjata de "semnalele" date de ministrul Justitiei privind participarea la sedinta de plen a CSM si a spus ca este vorba de o "coordonare" a Anei Birchall cu procurorii din CSM pentru a nu se prezenta la sedinta.

"Am vazut semnalele date de ministrul Justitiei pe marginea sedintei de astazi. Nu pot sa nu constat aceasta stranie coincidenta. Ministrul Justitiei da un semnal, iar procurorul general al Romaniei suprapune activitati la sediul Parchetului General. (...) Procurorul general si procurorii din cadrul CSM au si in perioada urmatoare activitati la Constanta. Asadar, patru zile de absenta. Cei trei membri absenti, domnul procuror Ban, doamna Tatiana Toader si domnul procuror Deac, nu au adus la cunostinta presedintelui sau secretarului general nicio situatie de absenta sau imposibilitate de prezentare. Eu nu ma feresc sa spun ca suntem in fata unei situatii de coordonare in blocarea activitatii sedintelor de plen, asa ca va propun modificarea art. 27 alin. 2 din Legea 317/2004, asa incat sa fie impiedicat orice membru al CSM sa isi faca propria lege si sa faca imposibila derularea activitatii acestei institutii. Eu as mai propune sa se stabileasca si ca un membru aflat in astfel de situatie, cand sedinta a fost legal convocata, sa isi piarda de drept mandatul", a propus Lia Savonea.

Lia Savonea a fost sustinuta de judecatorii din cadrul CSM, unii dintre ei propunand sa mearga la Parchetul General pentru a desfasura acolo sedinta de plen, potrivit Agerpres.

Dupa discutii aprinse, procurorii absenti fiind aparati de judecatorii Bogdan Mateescu si Andrea Chis, s-a luat decizia de suspendare a sedintei pentru o ora, timp in care sa fie sunat procurorul general Bogdan Licu pentru a i se cere "explicatii" in legatura cu organizarea sedintei de la Parchetul General, la care participa si trei procurori de la CSM.

"Luati legatura cu procurorul general, asa cum s-a degajat aici in majoritate, pentru a ne furniza niste informatii, daca au explicatii, pe marginea situatiei create. Domnul procuror general a organizat o activitate peste sedinta plenului", a spus Savonea.

In cadrul CSM exista de mai multe luni un blocaj institutional, procurorii din Consiliu refuzand sa se mai prezinte la sedintele de plen. Ei sunt nemultumiti de modul in care sunt convocate sedintele, emiterea unor comunicate de presa in numele membrilor CSM sau numirea Adinei Florea la sefia Sectiei speciale de anchetare a magistratilor.

De asemenea, Lia Savonea si Ana Birchall se afla in conflict deschis pe mai multe teme, ministrul Justitiei reprosandu-i in dese randuri presedintelui CSM ca nu o consulta atunci cand convoaca sedintele de plen.

O alta tema de disputa este un proiect de modificare a Legii ANI, dezbatut in cadrul unei comisii de la CSM, despre care procurorii din Consiliu sustin ca nu au stiut nimic.