Prim-ministrul Viorica Dancila a sustinut la Adevarul Live ca nu are incredere in Victor Ponta, dorinta acestuia fiind de a distruge PSD. In egala masura, sefa Executivului a tinut sa precizeze ca liderul Pro Romania nu isi respecta cuvantul si nici nu o va face fata de nimeni.



"Dorinta lui Victor Ponta este de a distruge PSD, cred ca este o ura impotriva PSD pentru ca atacuri in ceea ce ma priveste am avut din partea multora. Ce ma asteptam de la Victor Ponta - sa fie un om cu mai multa atentie in exprimare, ca sa fiu eleganta, dar am vazut jigniri, puteam si eu sa jignesc, nu o sa o fac pentru ca tocmai astfel oamenii vor vedea care este diferenta. Dar Victor Ponta nu-si doreste binele PSD. Uitati-va ce s-a intamplat cu Calin Popescu Tariceanu: scos din cursa pentru prezidentiale, partidul rupt", a declarat ea, citata de adevarul.ro.

Chestionata daca nu regreta ca nu i-a oferit lui Victor Ponta ministere si sa renunte la candidatura sa la prezidentiale, raspunsul premierului a fost: "Nu regret absolut deloc.

In momentul in care discuti cu cineva, eu sunt un om care imi respect cuvantul si cand hotaram un lucru, mergem pe acel lucru pana la capat. Victor Ponta nu si-a respectat cuvantul si nu-si va respecta cuvantul fata de nimeni. In momentul in care ai o discutie cu un lider, exista o regula nescrisa: nu iesi imediat public si spui despre ce ai disuctat, spui subiectele pe care le-ai abordat, ba de multe ori mai adaugi si de la tine. Cred ca e o regula in politica, in momentul in care discuta doi lideri, se iau anuite decizii care devin publice atunci cand isi dau acordul cei doi".