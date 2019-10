Prim-ministrul Viorica Dancila a sustinut la Adevarul Live ca ar fi plecat in postul de comisar european, insa nu doreste sa lase partidul, avand in vedere ca este un om de echipa.



"Am discutat cu presedintele Romaniei prima data cand i-am spus de primele nominalizari. Acum am luat in calcul al doilea nume, nu aveam ce sa mai discut cu presedintele. Presedintele si-a dat acordul", a declarat sefa Executivului, citata de newsweek.ro.

Chestionata daca seful statului nu i-r fi mentionat ca nu este de acord cu propunerile, raspunsul premierului a fost: "Nu am avut o discutie cu presedintele in sensul acesta. Mi-a spus: credeti ca sunt propuneri potrivite? Eu am spus: da".

"Daca refuza si aceste propuneri, avem in cadrul PSD foarte multi oameni care pot ocupa acest post", a adaugat ea.

In egala masura, intreba daca ar exista posibilitatea sa fie chiar ea nominalizarea, Dancila a oferit lamuriri: "Nu, nu pot sa las partidul si sa plec. Eu sunt un om de echipa si asa voi ramane. Din punctul meu de vedere as fi plecat si as fi ocupat acest post, dar nu pot sa las partidul".