Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat, luni, ca in sedinta de Guvern de vineri se va adopta o hotarare prin care se vor aloca 1,4 miliarde de lei pentru functionarea UAT-urilor, precizand ca a doua rectificare bugetara va avea loc in luna noiembrie.

"Este o alocare de fonduri in baza Ordonantei 12, care se refera la rectificarea bugetara catre UAT -uri. Sunt cele 1,4 miliarde de lei pe care le-am mentionat de mai multe ori si care se distribuie catre UAT-urile din Romania. Nu este o rectificare, este o hotarare de guvern care va avea o anexa cu toate comunitatile locale si cu sumele. Au fost discutii si cu o parte din comunitatile locale, dar noi am colaborat foarte mult cu colegii din teritoriu de la finantele publice locale, pentru ca dansii, practic, au centralizat din fiecare judet in parte si au trimis catre centru situatia centralizata. Este nevoie de o hotarare de guvern pentru ca ordonanta privind rectificarea asta prevede: prin hotarare de guvern se aloca fondurile necesare comunitatilor locale", a explicat Teodorovici, la Senat.

Potrivit ministrului, prin aceasta hotarare de guvern sunt acordate sumele necesare functionarii comunitatilor locale - salarii, partea sociala legata de persoanele cu dizabilitati, insotitori.

El a mentionat ca hotararea de guvern va fi adoptata indiferent de rezultatul motiunii de cenzura. "Nu are nicio legatura cu motiunea. Este suma care se stie foarte clar. Sumele acestea se distribuie catre UAT-uri fara niciun fel de preferinta. Sunt principii foarte clare care se aplica orizontal. Sumele se distribuie total transparent in toate comunitatile locale", a spus Teodorivici.

Ministrul a completat ca se lucreaza si la proiectul bugetului de stat pe 2020 si la cea de-a doua rectificare bugetara din 2019. "Pregatim si bugetul pe 2020. Rectificarea de toamna, in fine, analize se fac. Undeva in cursul lui noiembrie. Si anul trecut tot asa am facut-o. Aceasta este perioada celei de-a doua rectificari", a adaugat Eugen Teodorovici, potrivit Agerpres.