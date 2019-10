Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca o formula de guvernare constituita in jurul PSD nu i se pare una fezabila.



"Intotdeauna am sa prefer o formula politica unei formule tehnocrate pentru ca formula tehnocrata nu poate sa dea garantia ca acele masuri necesare de reforma care trebuie facute in perioada urmatoare - si probabil o serie de masuri cu impact politic si social - in asa fel incat sa se realizeze un buget echilibrat nu vor putea sa fie luate de un guvern tehnocrat, care, in general, nu isi asuma raspunderea pentru nimic. De aceea, eu prefer o formula politica, dar sigur ca acest lucru se va vedea mai bine dupa caderea Guvernului acesta condus de doamna Dancila si incheierea rudei de discutii si consultari la Cotroceni, cand formatiunile isi vor prezenta mai exact propriile actiuni. In ceea ce priveste PNL, noi lucram acum, hai sa le spunem, un set de conditii legate de votul pentru un viitor guvern ca urmare a desemnarii pe care presedintele trebuie sa o faca la nivel de candidat de prim-ministru", a mentionat Tariceanu, citat de jurnalul.ro.

Chestionat cum percepe ideea formari unui guvern alaturi de PSD si Pro Romania, raspunsul sau a fost: "Am serioase indoieli, ca sa nu spun ca sunt categoric in dubiu ca presedintele va mai desemna pentru a patra oara un premier din partea PSD. Aceasta formula nu mi se pare una fezabila".

"Chiar daca nu este un candidat din partea PSD, raman cu aceleasi indoieli serioase ca presedintele mai accepta o formula care sa se bazeze pe o majoritate coagulata in jurul PSD. Cel putin din perspectiva mea, PSD si coalitia din care am facut parte s-a erodat atat de mult, s-a consumat atat de mult, incat nu mai are sprijinul popular necesar si acest lucru se vede din sondaje. In momentul in care sondajele indica ca peste 70% din populatie considera ca Romania se indreapta intre o directie gresita, este clar ca o astfel de formula nu mai are suflul necesar, nu mai are resursa necesara pentru a guvernat credibil si acesta este motivul pentru care nu vreau sa facem parte dintre asemenea formula si nici nu cred ca presedintele va merge pe o asemenea formula, sa deseneze o formula in care PSD sa fie actorul principal. E motivul pentru care noi ne-am retras de la guvernare si cred ca este asa e normal, corect, democratic - sa se incerce o alta formula politica, care beneficiaza de increderea opiniei publice si care poate sa vina cu o serie de masuri de guvernare pana la alegerile viitoare din 2020", a adaugat el.