Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine ca are convingerea ca nu va trece motiunea de cenzura.



"Eu cred ca nu va trece, dar vom vedea. Eu cred ca in Parlament sunt oameni responsabili care isi dau seama ca o motiune de cenzura trecuta poate bulversa foarte mult ceea ce se intampla din punct de vedere politic si economic in Romania. Asa ca am convingerea ca nu va trece aceasta motiune si vom continua sa muncim conform programului pe care il avem in continuare.

La Sanatate se dau bani (n.r. la rectificare bugetara) si cred ca asta demonstreaza foarte clar ce reprezinta sanatatea pentru Guvernul acesta. (...) Aceasta rectificare bugetara se face in fiecare an in luna octombrie. Prin urmare, era normal sa o facem. Ca s-a nimerit sa fie vineri, asta este o alta poveste. Nimeni nu a cautat aceasta data dinadins", a mentionat Pintea, citata de jurnalul.ro.