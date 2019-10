Un protest intitulat "Demisia! Ii spunem ADIO celui mai prost Guvern!" urmeaza sa aiba loc in cursul zilei de joi in fata Parlamentului, cand va fi dezbatuta si votata motiunea de cenzura a opozitiei impotriva Guvernului Dancila, informeaza hotnews.ro

Protestul a fost anuntat pe pagina de Facebook "Luptam pentru Romania".

"Joi, 10 octombrie, incepand cu ora 10:00, Parlamentul va citi, dezbate si vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului PSD, condus de Viorica Dancila.

Joi, 10 Octombrie, incepand cu ora 10:00, ne strangem la Parlament, intrarea dinspre Parcul Izvor, pentru a-i spune ADIO, celui mai prost Guvern din istoria acestei tari.

Motiunea a fost semnata de 237 de parlamentari, toti parlamentarii Opozitiei (PNL, Pro Romania, USR, PMP, ALDE, minoritati), alaturi de 4 parlamentari de la PSD, decurand inscrisi in PRO ROMANIA.

Dupa ce vom afla ca motiunea a trecut, plecam in mars spre Guvern! Hai si tu alaturi de noi in cel ce probabil va fi ultimul protest semnificativ al acestui an. #rezist

S-a terminat!", se arata in descrierea evenimentului.