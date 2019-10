Premierul Viorica Dancila a afirmat luni ca, daca ar ajunge presedintele Romaniei, nu l-ar gratia pe fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, in prezent incarcerat.



Intrebata intr-o emisiune la Adevarul Live daca l-ar gratia pe Liviu Dragnea in cazul in care va ajunge presedintele Romaniei, dupa alegerile din noiembrie, Viorica Dancila a raspuns: "Nici nu se pune problema. Nu".

Viorica Dancila s-a declarat "intristata" de actiunea din instanta prin care Dragnea o contesta in functia de presedinte al Partidului Social Democrat, scrie Agerpres.

"Nu este o decizie a fostului presedinte (al PSD - n.r.) care sa ne bucure. Este o decizie care ne intristeaza. Sunt convinsa ca nu se va ajunge la aceste lucruri, pentru ca am indeplinit toate normele legale. (...) Nu am mai discutat cu dl Dragnea dinainte de a fi arestat. Nu stiu care sunt considerentele pentru care dansul face acest demers. Am vazut aseara, spunea cineva, ca discut, ca primesc de acolo... Nu am discutat dupa ce a fost arestat, nu am mai avut absolut nicio discutie cu domnul Dragnea si este regretabil ca sunt oameni care recurg la astfel de lucruri care nu au nici macar un sambure de adevar", a afirmat presedintele PSD.