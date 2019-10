Mihai Fifor sustine ca spre deosebire de Victor Ponta, nu este cameleon si nu se dezice nici de colegii sai, nici de Guvernele Ponta din 2012-2015. In egala masura, a tinut sa mentioneze ca premierul Dancila i-a dat lectii de buna guvernare.

"Spre deosebire de Victor Ponta, eu nu sunt cameleon. Nu ma dezic de colegii mei. Nu ma dezic nici macar de Guvernele Ponta din 2012-2015, in care Valcov si Teodorovici au fost ministri ai Finantelor – ca sa lamurim cine facea bugetele pe care Ponta doar le prezenta in Parlament.

Rezultatele din 2015 cu care se lauda Ponta sunt de fapt rezultatele PSD. Ponta era doar poza pusa in geam. Munca o faceau altii, cei pe care acum ii denigreaza. Ca asa fac cameleonii!

Dar nu fug de comparatia cu anul 2015. Ponta vorbeste de valoarea deficitelor in PIB, dar nu va spune cat a crescut PIB de atunci. Va spun eu: cu 45% (de la 712 mld. lei la 1.033 mld. lei).

Vorbeste Ponta despre datoria publica... Jenant... A lasat o datorie de 37,8% din PIB. Azi este doar 35,1%.

In fiecare an al actualei guvernarii PSD, cresterea economica a fost mai mare decat in perioada in care Ponta era premier.

Doamna prim-ministru Dancila, pe care o jigneste mereu, i-a dat lectii la buna guvernare. Acum Ponta e mai preocupat de echilibre macroeconomice, de deficite, de datoria publica... Acum e de dreapta! A uitat principiile PSD, cum ar fi „cresterea economica sa se simta si in buzunarele cetatenilor” sau „mai multi romani in clasa de mijloc”.

Noi, cei care nu am fugit pe usa din dos din PSD nu am uitat. De la demisia pe Facebook a Cameleonului, salariul mediu net, „in mana”, domnule Ponta, a crescut cu 64% (de la 1.918 lei in noiembrie 2015, la 3.142 lei, in prezent).

Salariul minim net a crescut cu 66% (de la 758 lei la 1.263 lei). Si pensia medie a crescut cu 54% (de la 886 lei la 1.368 lei). Iar numarul persoanelor aflate in saracie severa s-a redus de la 4,5 milioane, in 2015, la 2,5 milioane, in prezent.

Cat de mult isi poate schimba culoarea un cameleon? Ati fi uimiti...

Astazi Ponta anunta tantos ca va vota motiunea impotriva PSD, partidul caruia ii datoreaza totul! Si asta spune tot despre acest vesel personaj...", a scris Fifor pe Facebook.