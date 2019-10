Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a declarat, duminica, la Focsani, ca Dan Nica, propus de PSD pentru functia de comisar european, nu va ajunge niciodata sa preia acest post pentru ca are "mari probleme de integritate".





"Nominalizarile facute pana acum de Viorica Dancila nu voi fi acceptate niciuna. (...) Dan Nica nu va ajunge niciodata comisar european fiindca are mari probleme de integritate. Tot Parlamentul European l-a vazut incercand sa impiedice ridicarea imunitatii parlamentare in cazul domniei sale cand procurorii au cerut anchetarea intr-un dosar", a spus, intr-o conferinta de presa, Siegfried Muresan.

El a sustinut ca Guvernul condus de Viorica Dancila nu mai are credibilitate la nivel european si ca "toata Uniunea Europeana asteapta demiterea Executivului".

"Toata Uniunea Europeana asteapta demiterea Guvernului Dancila. Guvernul condus de Viorica Dancila este vazut la nivel european ca un guvern disfunctional, un guvern care si-a pierdut legitimitatea la momentul la care si-a pierdut partenerul de coalitie si majoritatea parlamentara. Este un guvern cu zero credibilitate si este un guvern care nu poate obtine nimic pentru romani in Uniunea Europeana si de aceea toata Uniunea Europeana asteapta demiterea acestui Guvern prin motiunea de cenzura", a afirmat Muresan.

Potrivit liberalului, in aceasta vara Viorica Dancila a fost mai preocupata sa devina presedinte al PSD si candidat la prezidentiale decat sa negocieze o pozitie importanta pentru Romania in viitoarea Comisie Europeana.

"Cat de putina credibilitate are Guvernul Dancila si Viorica Dancila insasi la nivel european ati putut vedea in procedura de numire a comisarului european din partea Romaniei. Rovana Plumb nu s-a luptat cu nimeni. Ea s-a luptat doar cu lipsa ei de integritate, cu lipsa de competenta, cu lipsa de credibilitate si a pierdut. (...) Pentru pozitia de comisar european din partea Romaniei nu a trebuit sa batem pe nimeni. Este o pozitie alocata Romaniei, o pozitie care se cuvine tarii noastre. Singurul lucru pe care trebuia sa il facem este sa prezentam un candidat sau o candidata competenta, integra, iar Viorica Dancila, asta vara, in loc sa negocieze cu Uniunea Europeana o pozitie importanta pentru Romania in viitoarea Comisie Europeana, a fost preocupata sa ajunga presedinta PSD, a fost preocupata sa ajunga candidat al PSD la alegerile prezidentiale si de aceea acest esec al domniei sale", a sustinut europarlamentarul PNL.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, si europarlamentarul Siegfried Muresan s-au aflat duminica, in Vrancea, unde au avut discutii cu simpatizantii partidului din comunele Tataranu si Milcovul si au facut o scurta vizita la Festivalul Viei si Vinului "Bachus" 2019.