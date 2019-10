Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca dupa ce motiunea de cenzura este adoptata de Parlament trebuie un guvern de tranzitie care sa pregateasca alegerile si bugetul pe anul viitor, el subliniind ca asteapta "implicare maximala, totala, eficienta, de buna credinta din partea Partidului National Liberal pentru a trece aceasta perioada de tranzitie".

"Acum incepe greul, fiindca noi trebuie sa resetam, sa reconstruim impreuna Romania si sunt dispus sa conduc aceasta munca. Nu va fi usor deloc, dar, daca ar fi fost prea usor, poate nici nu era nevoie de noi. Asa este greu si romanii se asteapta ca noi sa rezolvam aceste probleme. Si va spun si de ce este greu. Urmeaza motiunea de cenzura, toti din sala suntem de acord ca trebuie sa treaca si multi altii sunt alaturi de noi, dupa care insa cineva trebuie sa isi asume guvernarea Romaniei si nu va fi un mandat lung, va fi un guvern care va avea un mandat scurt, cum se spune aproape un mandat de tranzitie", a afirmat Iohannis.

Seful statului a spus ca asteapta implicare totala din partea PNL pentru aceasta perioada de tranzitie.

"Avem nevoie de un guvern care sa se ocupe de organizarea perfecta a alegerilor prezidentiale, care va construi si va promova bugetul national pentru anul viitor. Este foarte dificil, deja ministrul de Finante in functie a recunoscut ca a gafat. Deci trebuie foarte multe lucruri reparate, trebuie organizate alegeri locale, trebuie organizate alegeri parlamentare si, dragii mei, ca sa ne fie tuturor foarte clar si sa va fie foarte clar - eu astept implicare maximala, totala, eficienta, de buna credinta din partea Partidului National Liberal pentru a trece aceasta perioada de tranzitie", a adaugat Klaus Iohannis, prezent la Adunarea regionala a organizatiilor PNL din Regiunea Nord-Est.

El a spus ca isi doreste foarte mult ca motiunea de cenzura sa treaca.

"Motiunea de cenzura este in procedura si va spun cu toata seriozitatea: pregatiti-va pentru guvernare. Eu imi doresc foarte mult - si o spun public pentru ca tot romanul sa inteleaga - imi doresc foarte mult ca motiunea de cenzura sa treaca si ca acest guvern esuat sa pice", a precizat Iohannis.

Presedintele a subliniat ca Romania trebuie restartata.

"Resetarea, restartarea, refacerea Romaniei, modernizarea Romaniei, europenizarea Romaniei sau, cum spunem in sloganul meu, drumul spre Romania normala se face pornind de la votul romanilor de la alegerile parlamentare. Sa fie clar: atunci, prin votul romanilor, va incepe normalizarea Romaniei si pentru asta, dragii mei, este nevoie de foarte multa implicare din partea voastra, de foarte multa anduranta si, in final, va propun ca impreuna sa castigam toate aceste alegeri", a adaugat Iohannis.

Seful statului a spus ca pentru Moldova Romania normala este Romania in care exista autostrada sau doua care leaga Moldova de restul tarii.

"Romania normala este Romania in care statul functioneaza pentru cetatean, nu ca acum, cand se asteapta ca cetateanul sa functioneze pentru PSD. Romania normala este Romania in care in fruntea institutiilor ajung oameni pe merit, pe competente, nu pe pile si cunostinte din Republica PSD", a mai spus Klaus Iohannis.