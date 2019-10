Partidul Social Democrat mai are exact cinci zile de guvernare, a declarat, sambata, la Iasi, europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL, la Adunarea regionala a organizatiilor PNL din Regiunea Nord-Est.

"PSD va parasi guvernarea. PSD mai are exact cinci zile la guvernare. Peste cinci zile PSD va deveni istorie", a sustinut Rares Bogdan.

El si-a exprimat sustinerea fata de Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din luna noiembrie, subliniind ca PNL si seful statului nu vor lasa Romania "sa ingenuncheze in fata mediocrilor si a hotilor".

"Incepand de astazi, va rog din tot sufletul ca, atunci cand vedeti scris sau cand vorbiti de Klaus Iohannis, sa adaugati o particula esentiala: presedintele luptator, presedintele care atunci cand PSD incerca sa ingenuncheze institutiile, atunci cand PSD ameninta, atunci cand PSD confisca, atunci cand PSD ameninta partenerii nostri internationali, isi batea joc de ambasadori, incerca sa arunce in aer parteneriatul cu SUA, cu Germania, cu Franta, cu Uniunea Europeana, a fost omul care s-a opus, si-a riscat mandatul, a iesit in strada in mijlocul dumneavoastra si al celor care au crezut si cred in aceasta tara", a sustinut Rares Bogdan, potrivit Agerpres.