Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Sibiu, ca are emotii cu privire la ziua de joi cand va fi votata in Parlament motiunea de cenzura, insa a mentionat si ca are incredere in toti parlamentarii care au semnat pentru depunerea motiunii si ca se poarta inca discutii si cu alti alesi ai minoritatilor nationale si din PSD.

"Am incredere in toti parlamentarii care au semnat motiunea de cenzura ca vor fi prezenti si vor vota motiunea de cenzura. (...) Noi contam si pe alti parlamentari si care nu au semnat motiunea de cenzura si, de asemenea. Va spun ca pana in ziua de joi vom fi in discutii permanente cu parlamentari independenti, cu parlamentari ai minoritatilor nationale si cu parlamentari care sunt inca in PSD pentru a-i convinge sa sustina motiunea de cenzura", a spus Ludovic Orban. Intrebat de presa daca are emotii pentru ziua de joi, cand va fi votata motiunea, liderul PNL a raspuns afirmativ, potrivit Agerpres.

