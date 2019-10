Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca "insistenta cu care prim-ministrul Viorica Dancila refuza sa solicite acordul Parlamentului pentru un nou Guvern genereaza gravul blocaj in care se adancesc institutiile statului roman".



Premierul Viorica Dancila i-a transmis, vineri, presedintelui Klaus Iohannis noi propuneri de ministri interimari.

"Prin solicitarea adresata astazi, prim-ministrul practic imi cere sa incalc Legea fundamentala fortand instituirea unui al doilea interimat succesiv la Ministerul Educatiei Nationale, in conditiile in care pentru acest portofoliu domnul ministru Daniel Breaz a exercitat aceasta functie timp de 45 de zile, durata maxima permisa de articolul 107 din Constitutie. La acest moment, singura autoritate competenta sa se exprime cu privire la demersurile prim-ministrului si activitatea Guvernului ramane Parlamentul, iar, din aceasta perspectiva, dezbaterea motiunii de cenzura reprezinta cadrul cel mai adecvat", a afirmat Iohannis, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, potrivit Agerpres.

Seful statului a amintit ca CCR, prin recenta sa decizie, a statuat in mod clar ca, odata cu iesirea ALDE de la guvernare, presedintele Romaniei poate numi ministri titulari numai cu aprobarea prealabila a Parlamentului.

Iohannis: Daca doamna Dancila nu intelege nici acum sensul deciziei CCR, ii mai explic inca o data

"Nici nu era nevoie de o decizie a CCR pentru a se constata evidenta necesitatii de a respecta un articol din Constitutie. Daca ar fi actionat cu buna-credinta si ar fi dorit cu adevarat sa evite orice blocaje, doamna Dancila ar fi trebuit, asa cum i-am cerut, sa mearga in Parlament si sa obtina validarea pentru noul sau Guvern. Daca doamna Dancila nu intelege nici acum sensul deciziei Curtii Constitutionale, ii mai explic inca o data, in mod public: este fara echivoc faptul ca, pentru numirea unui ministru titular la Educatie, premierul trebuie sa se prezinte in Parlament", i-a transmis Iohannis premierului.

Seful statului vorbeste, in acest context, despre situatia examenului de rezidentiat.

"Anuntul de astazi al Ministrului Sanatatii arata incapacitatea actualei guvernari de a organiza admiterea la rezidentiat si de a gestiona resursa umana din Sanatate, resursa vitala pentru buna functionare a sistemului. Lipsa de respect fata de absolventii de medicina si fata de profesia medicala in general, fata de pacient si fata de cetatean este o caracteristica a Guvernului PSD. Organizarea rezidentiatului ar fi trebuit sa se faca pe baza unei metodologii clare, iar Guvernul este cel care a intarziat nepermis de mult, ca in fiecare an, aprobarea acesteia. Mai mult, acest examen este ingreunat si intarziat suplimentar anual si de numeroasele etape birocratice", considera Iohannis.

Potrivit acestuia, "foarte multi dintre absolventii programelor de medicina decid sa paraseasca tara".