Andrei Caramitru, membru USR, vine cu cateva solutii pentru gestionarea crizei si salvarea economiei.

"Cum trebuie gestionata criza si cum putem salva economia

Criza economica si bugetara vine. Deja Europa e in declin si recesiunea in industrie inclusiv la noi e dura. Ajustarea necesara pe buget e cam de 3% din PIB (6 miliarde de EUR). Conteaza insa cum va fi abordata: sau 'a la Boc' adica taiem ca prostii la fel la toata lumea sau chirurgical si inteligent (in asa fel incat doar putini oameni sa fie afecati - doar sinecuristii politruci).

Masuri obligatorii directe:

* 100’000 de bugetari eliminati din sistem - politruci, directorasi cu secretarele si soferii lor, sinecuristi si alti inutili care sunt platiti mult peste medie si nu contribuie cu ceva (2.4 miliarde EUR la 2000 de EUR/luna in medie). Atentie - cei care chiar muncesc cinstit la stat nu vor fi afectati ci din contra promovati!

* Taiate beneficiile excesive ale bugetarilor cu salarii mari (vouchere, bonusuri, sporuri, supliment de hrana). De exemplu toti cei care au peste 150% din salariul mediu pe tara. Impact aproximativ 1 miliard EUR (30% din bugetari - cei mai bine platiti - cu 1000 lei pe luna reducere medie).

* Pensii speciale si de serviciu eliminate si/sau taxate; eliminat cumulul pensie/salariu la stat. Minim 1 miliard de EUR economisiti (din 2.5-3 miliarde EUR platite anual).

* Eliminat PNDL-ul si inlocuit cu sistem dublu (fonduri europene plus fonduri publice pentru a ne asigura ca proiectele sunt corecte si ne-corupte), cuplat cu sume mai mici distribuire pentru 'echilibrare'. Tinta: 1 miliard EUR reducere.

Atentie! Daca facem ce scrie mai sus, sunt scosi bani din economie pentru a evita falimentul bugetului - deci PIB-ul scade. Trebuie si masuri de compensare pentru a mentine cresterea economica:

* Deprecierea controlata a leului pentru a stimula exporturile (o depreciere de 5/10% a leului este necesara in special in caz de criza).

* Reducere graduala a taxelor pe munca (pana la salariul mimim) compensata cu eliminarea portitelor prin care se poate scapa de taxe si toleranta 0 pentru cei care fac evaziune.

* Atragere cat mai mare de fonduri europene.

* Legislatie care sa deblocheze finantarea IMM-urilor (legislatia SRL/SA/holding/obligatiuni corporatiste etc) si a imobiliarelor (pentru a compensa scaderea tipica in caz de criza).

E simplu? Deloc. Insa e singura solutie. Cu un asemenea program pe termen scurt vor fi afectati doar vreo 2-3 la suta din populatie (cei oricum platiti foarte mult din bugetul statului) si nu 20 de milioane (majoritatea castigand foarte prost si fiind vulnerabili). Si salvam economia. Altfel iar vom fi cativa ani intr-o criza din care cu greu vom iesi" a scris Andrei Caramitru pe Facebook.