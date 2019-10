Vicepresedintele PNL, Gigel Stirbu, o acuza pe Viorica Dancila, "premierul pana joi", intr-un comunicat de presa, ca recurge la gesturi disperate pentru a ramane la putere, prin mituirea baronilor locali cu miliarde de lei din banii publici.

"Agitatie! Amaraciune! Jale! Disperare! Constat ca zilele acestea doamna Dancila a inceput sa simta pe pielea ei ceea ce simt romanii de cand ea a preluat fraiele guvernarii acestei tari. Punctul culminant a fost miercuri, in plenul comun al Camerei Deputatilor si Senatului, cand desi doamna Dancila nu a asistat la premiera, tot a aflat ca PSD nu a avut majoritate ca sa aprobe citirea motiunii.

Ingrozita fiind ca PSD nu mai poate face ca de obicei ceea ce doreste in Parlamentul Romaniei si dandu-si seama ca a inceput numaratoarea inversa pentru acest Guvern, si-a anulat toate deplasarile, ca si ceilalti negociatori de baza din echipa ei, Iordache si Arsene si a scos pe piata o oferta last minute pentru toti nemultumitii din PSD: 'premierul pana joi', Viorica Dancila a anuntat miercuri ca a aprobat proiecte de mica infrastructura trimise de primarii in valoare de 6 miliarde de lei. Ce poate fi mai evident decat aceasta mituire a baronilor PSD cu bani virtuali?!

Asistam la zbaterea unui Guvern tinut la aparate pe care trebuie sa-l deconectam cat mai repede de la sursa de curent, pentru a salva ceea ce mai poate fi salvat din aceasta tara asuprita de PSD. Oamenii s-au saturat de acest mecanism corupt de cumparare a primarilor ca mai apoi acesia sa incerce sa cumpere voturile alegatorilor din comunitatile pe care le administreaza.

Si va dau un exemplu cum nu se poate mai elocvent: petrecere cu lautari si plapumi cadou de la marinimosul Nandi Covlea, primar PSD in localitatea Prunisor, din Mehedinti, cu mesajul: «Ca sa putem si noi ajunge la bani, de la dumneavoastra cerem voturi, nimic altceva, decat voturi».

Chiar nu v-ati saturat de aceasta bisnita ieftina de a va cumpara voi intre voi pe banii contribuabililor? Doamna Dancila, credeati ca v-a facut Dragnea premier pe viata? Aveti frica omului de rand? Nu intelegeti ca puteti sa oferiti toti banii din lume, puteti sa negociati ca la talcioc, romanii va vor plecati definitiv din politica?

Voturi, nimic altceva decat voturi! Asta veti avea! Numai voturi contra, doamna 'premier pana joi'!", se arata in comunicatul integral al vicepresedintelui PNL, Gigel Stirbu, potrivit g4media.