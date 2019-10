Premierul Viorica Dancila, candidat la prezidentiale al PSD, a declarat ca Romania primului presedinte femeie va arata ca "o familie" pentru ea, adaugand ca prima femeie presedinte va avea aceeasi abordare ca prima femeie prim-ministru.



"Romania primului presedinte femeie va arata ca o familie pentru mine, o familie in care trebuie sa ma ingrijesc de fiecare, fie ca vorbesc de femei, ca vorbesc de familie, ca vorbesc de bunicii nostri, de copii. Prima femeie presedinte va avea aceeasi abordare ca prima femeie prim-ministru, adica va iubi la fel oamenii, va cauta sa fie mereu in mijlocul lor, va fi la fel de muncitor si va lupta pentru fiecare roman. Aceasta cred ca trebuie sa fie abordarea primei femei presedinte, sa aduca echilibru, sa aiba grija, asa cum orice femeie are grija in familia ei de membrii familiei, prima femeie presedinte are datoria de a avea grija de toti romanii ca si cum ar fi propria familie. Deci, eu cred ca avem nevoie de echilibru, avem nevoie de consens, avem nevoie de liniste, avem nevoie de cooperare interinstitutionala", a declarat Viorica Dancila, joi seara, la Romania Tv, intrebata cum va arata, in opinia sa, Romania primului presedinte femeie, scrie Agerpres.