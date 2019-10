Premierul Viorica Dancila a declarat joi seara ca in cazul in care motiunea de cenzura la adresa Guvernului pe care-l conduce va trece in Parlament, va lupta si mai mult, din opozitie, pentru castigarea alegerilor prezidentiale si revenirea PSD la guvernare.

"Este nerealist acest scenariu si va spun de ce. In primul rand, organizatiile, primarii nu vor lupta si nu vor aduce voturi pentru alt candidat decat al PSD. In al doilea rand, sa presupunem ca trece motiunea, voi lupta si mai mult, din opozitie, sa castigam prezidentialele si sa revenim din nou la guvernare. Este singura alternativa pe care o au primarii, singura alternativa pe care o au presedintii de organizatii de a reveni. Daca nu vroiau, nu ma sustineau, dar este interesul lor in primul rand si atunci vom avea si comparatie sa vedem ce fac cei care vin, ce-si asuma. «A!», vor spune, «vechea mostenire!»", a sustinut Viorica Dancila la Romania Tv, intrebata cum vede varianta ca, in cazul in care motiunea de cenzura trece, PSD sa decida sa-l sustina pe Mircea Diaconu la prezidentiale drept candidat al stangii.

Intrebata daca va fi, totusi, impacata cu ideea ca va fi un premier cu parghii reduse, in cazul in care pica Guvernul in urma motiunii de cenzura, ea a spus: "Stiu ce ar insemna acest lucru, nu ar fi o situatie confortabila, nu mai am voie sa dau ordonante de urgenta, decat hotarari de guvern, dar, in acelasi timp, sunt un om responsabil, tin la responsabilitatea acestei tari si tin la imaginea acestei tari".

"Nu as putea sa las tara in haos, ne uitam de jur imprejur ce se intampla, ne uitam la cata nevoie de stabilitate avem. Am crescut valul de incredere pe plan extern, avem investitii mult mai mari, avem cerinte pentru investitii mult mai mari. Ce facem acum, aruncam tara in haos? Lipsa de predictibilitate... Toate aceste lucruri nu vreau sa le creez in tara mea. Dincolo de mine, dincolo de premierul Viorica Dancila, important este ce se va intampla cu aceasta tara, ce se va intampla cu miile de familii care au sperante, ce se va intampla cu pensionarii acestei tari, pentru mine acest lucru este foarte important. Pensionarii trebuie sa-si primeasca in continuare pensiile si pentru asta trebuie sa raman acolo, ca sa am deciziile, pentru ca avem banii. Ii sperie degeaba", a afirmat Dancila.

Premierul a adaugat ca in cazul in care motiunea va fi votata, un nou guvern trebuie instalat cat mai rapid.

"Sa vina cu un guvern si sa se instaleze cat mai repede, in plina campanie electorala, asta este, dar eu cred ca atata lipsa de responsabilitate nu face bine acestei tari. Bineinteles ca motiunea este un instrument al Opozitiei, nu acuz Opozitia ca depune motiune de cenzura, dar modul in care se raporteaza, modul in care ies in spatiul public cu anumite afirmatii, cu anumite lucruri pe care vor sa le faca, cei 400 de mii de disponibilizati, faptul ca nu avem bani de pensii si salarii... Deci, nu si-au asumat ca nu vor taia pensiile si salariile. (...) Suntem tara cu a doua cea mai mare crestere economica din Europa. In loc sa ne bucure acest lucru, ei critica acest lucru. La un moment dat, orice om s-ar gandi: domne', oamenii acestia vor sa se intample ceva rau in Romania numai sa critice Guvernul. Trebuie sa vina 'Guvernul meu', 'Guvernul zero', acelasi guvern care acum ne da lectii si nu a facut nimic", a mai declarat Dancila, potrivit site-ului Agerpres.