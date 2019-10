Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat miercuri ca Opozitia "fuge" de propria motiune de cenzura, sustinand ca a demonstrat ca nu are suficiente voturi ca acest document sa fie adoptat de Parlament.



"Am avut surpriza de a constata ca Opozitia realmente fuge de propria motiune. Singurul lucru pe care cei din Opozitie au reusit sa il demonstreze pana acum este ca nu au numarul suficient de voturi pentru motiune. O demonstreaza cele 194 de voturi exprimate astazi in Parlament. Nu PSD trebuie sa adune voturi, Opozitia trebuie sa-si asigure 233 de voturi impotriva acestui Guvern si adevarul este ca nu exista aceste voturi", a spus Dancila intr-o declaratie de presa sustinuta la sediul PSD, scrie Agerpres.

Ea a acuzat Opozitia de "taraganare" in cazul motiunii de cenzura.

"Aceasta taraganare, chiar de catre semnatarii ei, arata cat de tare isi doresc sa vina la guvernare. Sa intelegem ca, pentru parlamentarii Opozitiei, Romania nu se reconstruieste in weekend? Este prea mare deranjul sa sacrifice o zi de sambata pentru acest vot, pe care atat de tare spun ca si-l doresc? Nu erau cei din PNL aceia care voiau ca ziua de sambata sa fie lucratoare? Este uluitoare ipocrizia parlamentarilor Opozitiei si de-a dreptul ingrijoratoare atitudinea cu care trateaza acest act - o atitudine de oameni politici amatori, care se joaca de-a motiunea si de-a guvernarea, plina de dispret fata de propriul electorat. Sa se uite acum in ochii votantilor si sa le spuna ca in weekend nu misca niciun deget pentru a decide soarta tarii. Dupa un asemenea gest, stimati membri ai Opozitiei, nimeni nu va mai poate crede ca va doriti sau ca sunteti in stare sa guvernati aceasta tara. V-ati aratat micimea, ipocrizia si comoditatea, ati aratat ca nu sunteti preocupati de acest popor si de stabilitatea tarii, ca sunteti neseriosi si comozi. Doar pentru ca in acest weekend s-ar fi implinit trei zile de la citirea motiunii, ati ales sa nu o mai cititi astazi in Parlament. Este rusinos si este impotriva intereselor tarii sa mentineti aceasta stare de instabilitate din care romanii au de suferit", a afirmat Dancila.

Premierul Viorica Dancila a sustinut ca oricat ar incerca Opozitia sa "taraganeze" votul, motiunea de cenzura nu va trece.

"Oricate tertipuri ati cauta si oricat v-ati chinui sa va creati conditii prielnice, ramaneti aceeasi adunatura de interese, oportunism si ipocrizie care nu stie, nu poate si nu vrea in mod real sa guverneze aceasta tara", a spus ea.